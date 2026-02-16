האובך חוזר: מזג אוויר שרבי ברחבי הארץ; מחר - ירידה בטמפרטורות | התחזית

מגמת ההתחממות צפויה להגיע לשיאה היום, עם עלייה נוספת בטמפרטורות שיהיו גבוהות מהרגיל לעונה ואף שרביות בכל רחבי הארץ. רוחות מזרחיות חזקות ינשבו לאורך השבוע, והן צפויות לגרום לאובך, בעיקר בדרום ומרכז הארץ.

היום (שני) יהיה בהיר עד מעונן חלקית. בשעות הבוקר בהרי הצפון עדיין ינשבו רוחות מזרחיות חזקות. תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות, וייעשה חם מהרגיל עד שרבי. יתכן אובך בעיקר במזרח הארץ.

מחר (שלישי) יהיה מעונן חלקית עד מעונן, ותחול ירידה משמעותית בטמפרטורות. בצפון הארץ ובמרכזה ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל. משעות אחר הצוהריים ייתכן אובך.

ביום רביעי צפוי גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ. הרוחות יתחזקו, ובדרום הארץ ובמרכזה ייעשה אביך. הטמפרטורות יהיו ללא שינויי ניכר.

ביום חמישי יהיה בהיר עד מעונן חלקית, ותחול ירידה קלה בטמפרטורות.

התחזית לפי יישובים: קריית שמונה 26-16; טבריה 25-14; חיפה 25-16; תל אביב 26-14; ירושלים 24-13; באר שבע 30-13; אילת 31-20.