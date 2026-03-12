היום ובמהלך סוף השבוע יהיה מעונן חלקית עד מעונן ברוב חלקי הארץ. במישור החוף צפויה ירידה בטמפרטורות, ובסוף השבוע תחול התחממות ברוב חלקי הארץ. החל משישי בערב יירד גשם מקומי קל שיתחזק במהלך הלילה.

היום (חמישי) יהיה מעונן חלקית, במהלך הבוקר בהרי הצפון יוסיפו לנשב רוחות מזרחיות חזקות ועדיין יהיה שם אובך. תחול ירידה בטמפרטורות בעיקר לאורך מישור החוף.

מחר (שישי) יהיה מעונן חלקית עד מעונן. הטמפרטורות יהיו ללא שינוי ניכר. לקראת הערב ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל. במהלך הלילה הגשם יתחזק בהדרגה.

ביום שבת צפוי גשם מקומי ברוב חלקי הארץ, ינשבו רוחות חזקות וישרור אובך. בדרום הארץ יתחוללו סופות חול מקומיות. תחול עליה ניכרת בטמפרטורות והן תהינה גבוהות מהרגיל לעונה. משעות אחר הצוהריים הגשם יתמעט.

ביום ראשון יהיה מעונן חלקית עד מעונן. בצפון הארץ ובמרכזה צפוי גשם מקומי, שברובו יהיה קל. במישור החוף ובשפלה ינשבו רוחות צפון מערביות ערות. כמו כן תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות ועלייה בלחות.

התחזית לפי יישובים: קריית שמונה 24-13; טבריה 24-12; חיפה 23-13; תל אביב 20-12; ירושלים 18-8; באר שבע 22-7; אילת 28-15.