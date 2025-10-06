תחזית מזג האוויר לחג סוכות: הקלה בעומסי החום
השמיים יהיו יהיה מעוננים חלקית עד בהירים • תחול ירידה קלה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה • התשקיף המלא
תחזית מזג האוויר: היום (שני, ערב סוכות) יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול ירידה קלה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה - תורגש הקלה בעומסי החום.
• היום, יום שני, תחול ירידה קלה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה - תורגש הקלה בעומסי החום. השמיים יהיו יהיה מעוננים חלקית עד בהירים.
• מחר, ביום שלישי, יהיה מעונן חלקית. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
• מחרתיים, ביום רביעי, השמיים יוהיו מעוננים חלקית. תחול עלייה קלה בטמפרטורות. משעות אחר הצהריים יחל לרדת גשם מקומי בצפון הארץ ובמהלך הלילה הגשמים יתפשטו גם לאורך מישור החוף.
תחזית מזג האוויר לפי יישובים: קריית שמונה: 21-28; טבריה: 22-31; חיפה: 22-26; תל אביב: 24-26; ירושלים: 2618; באר שבע: 20-28; אילת: 23-32