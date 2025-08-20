התחזית: טמפרטורות רגילות לעונה - עומסי חום באזורים רבים

מומלצים -

מזג האוויר היום (רביעי) יישאר ללא שינוי ניכר, הטמפרטורות תשארנה רגילות לעונה ויהיה בהיר עד מעונן חלקית. עומסי חום ישררו במרבית אזורי הארץ. גם מחר לא צפוי שינוי ניכר. בשישי תחל עלייה קלה במעלות, ובשבת עלייה נוספת עם עומסי חום במרבית אזורי הארץ.

היום, רביעי, יהיה בהיר עד מעונן חלקית. ללא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות, שתהינה רגילות לעונה. עומסי חום צפויים לשרור במרבית אזורי הארץ.

מחר, חמישי, ללא שינוי ניכר במזג האוויר.

מחרתיים, שישי, מעונן חלקית עד בהיר. תחול עליה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

בשבת תחול עליה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. תורגש הכבדה בעומס החום. ברוב אזורי הארץ ישררו עומסי חום כבדים עד קיצונים.

תחזית מזג האוויר לפי יישובים: קרית שמונה: 22-34; טבריה: 24-37; חיפה: 24-30; תל אביב: 25-30; ירושלים: 20-31; באר שבע: 24-34; אילת: 28-41