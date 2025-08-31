תחזית מזג האוויר: ללא שינוי ניכר, לקראת התחממות

מומלצים -

תחזית מזג האוויר: היום (ראשון) לא יחול שינוי של ממש בטמפרטורות, אך מחר תורגש התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

• היום, ראשון, לא יחול שינוי ניכר במזג האוויר.

• מחר, יום שני, יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול עליה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

• ביום שלישי, שוב לא יחול שינוי של ממש בטמפרטורות.

תחזית מזג האוויר לפי יישובים: קרית שמונה: 21-33; טבריה: 23-35; חיפה: 23-29; תל אביב: 25-29; ירושלים: 18-30; באר שבע: 22-33; אילת: 26-39