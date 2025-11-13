לקחתם מטריה? גשם, רעמים וחשש לשטפונות | התחזית
ללא שינוי ניכר בטמפרטורות • החל מהצוהריים: היתכנות לממטרים בעיקר בדרום ובמזרח, עם סיכוי להצפות בנחלי הערבה • בערב ובלילה: התחזקות גשמים הדרגתית בעיקר לאורך מישור החוף • בשישי: יוסיף להתקרר באופן ניכר
תחזית מזג האוויר: היום יהיה מעונן חלקית, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. משעות הצוהריים ייתכן גשם מקומי בעיקר בדרום הארץ ובמזרחה, אז קיים חשש קל משטפונות בנחלי הערבה. בערב ובמהלך הלילה הגשמים יתחזקו בהדרגה בעיקר לאורך מישור החוף וילווו בסופות רעמים בודדות. לקראת בוקר יום שישי, קיים חשש מהצפות מקומיות לאורך מישור החוף.
מחר, שישי, יהיה מעונן חלקית עד מעונן. צפויים ממטרים לפרקים בצפון הארץ ובמרכזה, מלווים בסופות רעמים. ייתכן גשם מקומי בצפון הנגב. ינשבו רוחות ערות. קיים חשש מהצפות מקומיות במישור החוף. משעות הצהריים קיים חשש משטפונות בנחלי מדבר יהודה וים המלח. תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות, והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה.
ביום שבת יהיה מעונן חלקית עד מעונן. גשמים מקומיים יוסיפו לרדת בצפון הארץ ובמרכזה. בשעות הבוקר עדיין קיים חשש קל מהצפות מקומיות לאורך מישור החוף.
תחזית מזג האוויר לפי יישובים: קריית שמונה: 25-18; טבריה: 26-19; חיפה: 24-18; תל אביב: 24-20; ירושלים: 22-14; באר שבע: 25-17; אילת: 29-20.