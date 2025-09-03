תחזית מזג האוויר: ללא שינוי - לקראת התחממות בסופ"ש

מומלצים -

הקיץ עדיין כאן: מזג האוויר היום (רביעי) יישאר אותו הדבר - ללא שינוי ניכר בטמפרטורות או באקלים.

• מחר, ביום חמישי, תחול עליה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ

• מחרתיים, ביום שישי, בהרים ובפנים הארץ תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות. תורגש כבדה בעומס החום.

תחזית מזג האוויר לפי יישובים: קרית שמונה: 19-31; טבריה: 24-34; חיפה: 24-29; תל אביב: 26-29; ירושלים: 20-30; באר שבע: 22-34; אילת: 27-39