התחזית: מעונן חלקית עד בהיר - עם התקררות קלה

תחזית מזג האוויר: היום (רביעי) יהיה מעונן חלקית עד בהיר ותחול ירידה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ.

מחר, יום חמישי, עדיין צפוי להיות מעונן חלקית עד בהיר, אך תחול עלייה בטמפרטורות והן תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. אחר הצהריים ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך החוף.

ביום שישי יהיה מעונן חלקית, ושוב תחול עלייה נוספת בטמפרטורות - בעיקר לאורך מישור החוף והשפלה - וייעשה חם מהרגיל לעונה עד שרבי ברוב אזורי הארץ. אחר הצוהריים ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף, ואף ייתכנו גשמים מקומיים בעיקר בדרום מזרח הארץ.

תחזית מזג האוויר לפי יישובים: קרית שמונה: 27-18; טבריה: 30-19; חיפה: 26-20; תל אביב: 26-21; ירושלים: 24-15; באר שבע: 27-17; אילת: 29-22