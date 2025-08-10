מומלצים -

חם, מתחמם, לוהט: היום (ראשון) תחול התחממות במזג האוויר וייעשה שרבי ברוב אזורי הארץ. במהלך השבוע, יוסיף להתחמם ועומסי החום ייעשו קיצוניים. עם זאת, ייתכן גשם מקומי בתחילת השבוע במזרח ובדרום הארץ.

היום ייעשה חם מהרגיל עד שרבי בהרים ובפנים הארץ, והביל במישור החוף. יוסיפו לשרור עומסי חום כבדים עד קיצוניים בכל אזורי הארץ. אחר הצהריים ייתכן גשם מקומי במזרח ובדרום הארץ.

מחר תחול התחממות נוספת מזג האוויר יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי בהרים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. עומסי חום קיצוניים ישררו בכל אזורי הארץ. בהרים ובפנים הארץ ימדדו טמפרטורות קיצוניות. אחר הצהריים ייתכן גשם מקומי וייתכנו סופות רעמים יחידות במזרח ובדרום הארץ.

בשלישי תורגש עוד התחממות. מזג האוויר יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי בהרים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. עומסי חום קיצוניים ישררו בכל אזורי הארץ. בהרים ובפנים הארץ ימדדו טמפרטורות קיצוניות. אחה"צ עדיין ייתכן גשם מקומי במזרח הארץ.

בתוך כך, מסלולי הטיול בצפון מדבר יהודה, נחל פרת ונחלי בקעת הירדן יהיו סגורים למטיילים לפחות עד יום שלישי. מיחידת החילוץ מגילות ים המלח נמסר כי "לאור תחזית למזג אוויר חריג בימים הקרובים וצפי לשבירת שיאי טמפרטורות היסטוריים במזרח הארץ (מעל 50 מעלות), במקביל לחופש הגדול ותקופת בין הזמנים, מתנדבי היחידה ערוכים לאירועים רבים של חילוצים בדגש על מכות חום והתייבשות. מתנדבי היחידה עומדים בכשירות גבוהה לטיפול במטיילים במהלך השבוע הקרוב".

מפקד יחידת החילוץ מתן מוראד במסר למטיילים: "אנו קוראים למטיילים להימנע מיציאה למסלולי הטיול בשעות עומסי החום, דבר שעלול להוביל לסכנת חיים. בכל מקרה, יש להצטייד בכמויות מים גדולות יותר מהרגיל, להקפיד על חבישת כובע וביגוד מתאים. יש להישמע להוראות פקחי רשות הטבע והגנים באתרים השונים. במקרה של צורך בסיוע, ניתן להתקשר למוקד 100 של משטרת ישראל והם יקפיצו את יחידת החילוץ הקרובה".