שנהנינו משבוע בהיר ואף חמים יחסית, היום המגמה מתהפכת - והחורף חוזר בשיאו, עם גשמים שילוו בסופות רעמים, רוחות חזקות שינשבו ברוב חלקי הארץ, וסכנת שיטפונות בנחלים במזרח הארץ.

היום (שישי) ירדו גשמים לפרקים מלווים בסופות רעמים בודדות מצפון הארץ ועד לצפון הנגב. בנוסף ינשבו רוחות עזות והים ייעשה מסוכן לרחצה, ואף לשיט ספינות. קיים צפי לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה וים המלח. הטמפרטורות יירדו בצורה ניכרת, אך יהיו רגילות לעונה. בשעות הערב, ובמהלך הלילה הגשמים יתמעטו וייחלשו בהדרגה.

מחר (שבת) יהיה מעונן חלקית עד מעונן. במהלך היום עדיין ייתכנו גשמים מקומיים, ברובם קלים, בצפון הארץ ובמרכזה. הטמפרטורות תהיינה רגילות עונה. לקראת ערב הגשמים צפויים להתחזק שוב, בעיקר בצפון הארץ ולאורך מישור החוף.

ביום ראשון יהיה מעונן חלקית עד בהיר. בשעות הבוקר עדיין ייתכנו גשמים מקומיים, ברובם קלים, בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. צפויה עלייה קלה של הטמפרטורות.

התחזית לפי יישובים: קריית שמונה 18-11; טבריה 18-12; חיפה 18-15; תל אביב 19-12; ירושלים 13-8; באר שבע 16-11; אילת 21-15.