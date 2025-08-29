מזג האוויר: ללא שינוי בסופ"ש, התקררות בתחילת השבוע
הטמפרטורות יעלו במקצת בהרים ובפנים הארץ, עומסי חום יורגשו במזרח ובדרום • מחר יישאר דומה, וביום ראשון תחול התקררות קלה • התחזית המלאה
1 דקות קריאה
מזג האוויר היום (שישי) יהיה ללא שינוי של ממש. הטמפרטורות יעלו במקצת בהרים ובפנים הארץ, עומסי חום יורגשו במזרח ובדרום. מחר יישאר דומה, וביום ראשון תחול התקררות קלה.
היום, שישי, הטמפרטורות יעלו במקצת בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עומסי חום יורגש במזרח ובדרום הארץ.
מחר, שבת, לא יחול שינוי של ממש בטמפרטורות.
מחרתיים, ראשון, יהיה מעונן חלקית עד בהיר, בהרים ובפנים הארץ תחול ירידה קלה בטמפרטורות.
תחזית מזג האוויר לפי יישובים: קרית שמונה: 21-33; טבריה: 21-36; חיפה: 23-29; תל אביב: 24-29; ירושלים: 18-31; באר שבע: 20-34; אילת: 27-40
