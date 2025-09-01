תחזית מזג האוויר: בהיר - עם טמפרטורות רגילות לעונה

מזג האוויר יוותר ללא שינוי - ואף מחר לא צפויה טלטלה מטראולוגית משמעותית • ומה בהמשך השבוע? אין הפתעות • לתחזית המלאה

i24NEWS
1 דקות קריאה
עין לבן בהרי ירושלים
עין לבן בהרי ירושליםרחל אלרועי/פלאש 90

מזג האוויר היום (שני) יהיה בהיר, עם טמפרטורות רגילות לעונה. 

• מחר, ביום שלישי, מזג האוויר יהיה ללא שינוי. 

• גם מחרתיים, ביום רביעי - ללא שינוי ניכר במזג האוויר.

תחזית מזג האוויר לפי יישובים: קרית שמונה: 21-31; טבריה: 24-34; חיפה: 26-29; תל אביב: 27-30; ירושלים: 21-31; באר שבע: 22-34; אילת: 26-38

