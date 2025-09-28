תחזית מזג האוויר: התחממות קלה ועלייה בטמפרטורות
רוחות צפוניות ערות יורגשו לאורך מישור החוף • עומסי החום יירדו ויתייצבו עד ערב יום כיפור • בהמשך השבוע: צפי לטפטוף עד גשם מקומי קל • התחזית המלאה
1 דקות קריאה
הטמפרטורות היום (ראשון) יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה, וצפויה התחממות קלה בהרים ובפנים הארץ. בהמשך היום, יתחזקו הרוחות הצפוניות לאורך מישור החוף.
היום, ראשון, יהיה מעט חם מהרגיל לעונה, צפויה התחממות קלה נוספת בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
מחר, שני, יהיה מעונן חלקית עד בהיר ותחול ירידה קלה בטמפרטורות.
מחרתיים, שלישי, תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות. ייתכן גשם מקומי קל לאורך מישור החוף.
תחזית מזג האוויר לפי יישובים: קריית שמונה: 23-36; טבריה: 22-38; חיפה: 21-28; תל אביב: 23-28; ירושלים: 21-33; באר שבע: 20-32; אילת: 26-39
