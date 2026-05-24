תחזית מזג האוויר: היום (ראשון) יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול ירידה קלה בטמפרטורות, והן תהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

מחר, שני, תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך הן יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל לעונה. יהיה מעונן חלקית עד בהיר.

ביום שלישי תחול עלייה קלה נוספת של הטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך הן עדיין תהיינה נמוכות במעט מהרגיל לעונה. יהיה בהיר עד מעונן חלקית.

ביום רביעי יהיה מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.

התחזית לפי יישובים: קריית שמונה 14-27; טבריה 16-28; חיפה 16-23; תל אביב 19-24; ירושלים 14-24; באר שבע 16-28; אילת 24-35.