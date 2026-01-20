תחזית מזג האוויר: היום (שלישי) יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול התקררות ומידות החום יהיו נמוכות מהרגיל לעונה. רוחות מזרחיות חזקות ינשבו בהרי הצפון והמרכז. בהמשך השבוע, צפוי גשם קל.

בשירות המטארולוגי עדכנו הבוקר כי הלילה היה הקר ביותר בישראל בחורף הנוכחי. טמפרטורות מתחת לאפס נמדדו בגולן, בגליל ובעמקי הצפון.

כך, בחרמון נמדדו 7.5- מעלות. במרום גולן נמדדו 2.7-, בירושלים נמדדו 0.2-, בעכו נמדדה מעלה אחת ובצפת 1.4. בכרמיאל נמדדו 1.9 מעלות בשיא הקור, בחיפה נמדדו 3.7 מעלות וגם בכפר חב"ד - שם נמדדו 3.6 מעלות. בגלגל בבקעת הירדן, שם נשברים מדי שנה שיאי חום, נמדדו הלילה 4.8 מעלות, ובפתח תקווה נמדדו בשיא הקור 6.1 מעלות. הטמפרטורה הגבוהה ביותר שנמדדה הלילה הייתה בסדום, עם 15.2 מעלות. באילת נמדדו בשיא הקור 9.8.

היום, שלישי, יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול ירידה בטמפרטורות והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. במהלך הלילה יחלו לנשב רוחות מזרחיות חזקות בהרי הצפון והמרכז.

מחר, יום רביעי, יהיה מעונן בעננות בינונית וגבוהה. בצפון הארץ ובהרים ינשבו רוחות מזרחיות חזקות במיוחד.

ביום חמישי יהיה מעונן בעננות בינונית וגבוהה. יוסיפו לנשב רוחות מזרחיות חזקות במיוחד בעיקר בצפון הארץ. תחול עליה בטמפרטורות והן תהינה רגילות לעונה. משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ.

ביום שישי יהיה מעונן חלקית עד מעונן, ייתכן גשם קל בצפון ובמרכז הארץ.

התחזית לפי יישובים: קריית שמונה 14-4; טבריה 13-5; חיפה 14-8; תל אביב 15-8; ירושלים 10-3; באר שבע 14-6; אילת 18-10.