התחזית: ירידה ניכרת בטמפרטורות, יתכן גשם מקומי קל

• היום, רביעי, יהיה מעונן חלקית, תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ - והן יחזרו להיות רגילות לעונה. תחול הקלה בעומסי החום. יתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון הארץ ובמרכזה.

• מחר, חמישי, יהיה מעונן חלקית, תחול ירידה נוספת בטמפרטורות - והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. צפוי גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ ובמרכזה. בהרים ינשבו רוחות ערות. הגשם ייחלש ויתמעט בהדרגה וייפסק עד הערב.

• מחרתיים, שישי, יהיה מעונן חלקית עם עלייה קלה בטמפרטורות, והן יחזרו להיות רגילות לעונה.

• ביום שבת יהיה מעונן חלקית עד בהיר ותחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ.

תחזית מזג האוויר לפי יישובים: קריית שמונה: 21-33; טבריה: 23-35; חיפה: 23-28; תל אביב: 25-28; ירושלים: 19-28; באר שבע: 22-30; אילת: 26-36