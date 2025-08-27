תחזית מזג האוויר: מעונן חלקית, ללא שינוי במידות החום

מומלצים -

תחזית מזג האוויר: היום (שלישי) יהיה מעונן חלקית, ללא שינוי של ממש בטמפרטורות. טפטוף ייתכן בשעות הבוקר לאורך מישור החוף. בהמשך השבוע יתחמם מעט אך ללא שינוי ניכר.

• מחר, יום חמישי, יהיה מעונן חלקית עד בהיר וללא שינוי ניכר בטמפרטורות.

• ביום שישי יהיה בהיר בד"כ, מידות החום יעלו במקצת בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

• לא יחול שינוי של ממש בטמפרטורות.

תחזית מזג האוויר לפי יישובים: קרית שמונה: 22-34; טבריה: 24-35; חיפה: 24-29; תל אביב: 26-30; ירושלים: 20-29; באר שבע: 24-33; אילת: 26-39