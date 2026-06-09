תחזית מזג האוויר: היום (שלישי) יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

מחר (רביעי) וביום חמישי ימשיך להיות מעונן חלקית עד בהיר וללא שינוי ניכר בטמפרטורות.

ביום שישי יהיה מעונן חלקית עד בהיר, עם ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

התחזית לפי יישובים: קריית שמונה 33-19; טבריה 33-20; חיפה 27-20; תל אביב 28-22; ירושלים 29-18; באר שבע 34-19; אילת 40-26.