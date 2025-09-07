תחזית מזג האוויר: הסתיו כאן? הקלה משמעותית בעומסי החום
היום יהיה מעונן חלקית עד בהיר - תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ • ובהמשך השבוע - ללא שינוי ניכר במזג האוויר • לתחזית המלאה של תחילת השבוע
1 דקות קריאה
פותחים את השבוע עם אוויר לנשימה: מזג האוויר היום (ראשון) מעונן חלקית עד בהיר. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. תורגש הקלה בעומסי החום.
• מחר, ביום שני, הטמפרטורות יהיו ללא שינוי ניכר.
• מחרתיים, ביום שלישי, ללא שינוי ניכר במזג האוויר.
תחזית מזג האוויר לפי יישובים: קרית שמונה: 19-29; טבריה: 23-33; חיפה: 24-28; תל אביב: 27-29; ירושלים: 20-29; באר שבע: 22-33; אילת: 27-37
