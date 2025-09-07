תחזית מזג האוויר: הסתיו כאן? הקלה משמעותית בעומסי החום

היום יהיה מעונן חלקית עד בהיר - תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ • ובהמשך השבוע - ללא שינוי ניכר במזג האוויר • לתחזית המלאה של תחילת השבוע

