הגשם שחזר אלינו בסוף השבוע יישאר איתנו לעוד כמה ימים, ובעקבות כך צפויים שיטפונות בעיקר בנחלי הדרום והמזרח. הטמפרטורות צפויות להוסיף לרדת עד אמצע השבוע.

מערכת מזג האוויר הסוערת נותנת את אותותיה מצפון ועד דרום, עם שלג ראשון בחרמון, חסימות צירים מרכזיים ואירועי חילוץ מורכבים משיטפונות. מאתר החרמון נמסר הבוקר כי המפלס התחתון כוסה במעטה של 2 ס"מ שלג. בעקבות מזג האוויר הסוער השורר באזור, הוחלט כי האתר יהיה סגור היום למבקרים.

במשטרה עדכנו על חסימות תנועה בעקבות תנאי מזג האוויר:

כביש 90: נחסם לתנועה בשני הכיוונים מצומת דרגות ועד לכיכר המלונות.

כביש 234: גשר צאלים נחסם לתנועה עד להודעה חדשה.

חילוצים משיטפונות במרכז ובדרום

כוחות כבאות והצלה פועלים משעות הבוקר באירועי חילוץ מורכבים: במחוז מרכז, התקבל לפנות בוקר דיווח על אדם שרכבו נסחף בזרם החזק בנחל שורק והוא נלכד במים הזורמים. למקום הוזנקו מחלצי יחידת "להבה" (היחידה הארצית לחילוצים מיוחדים) בסיוע צוותי כיבוי מראשון לציון. באמצעות מערכת חבלים ייעודית ותחת תנאים מורכבים, הצליחו הכוחות לחלץ את האדם. מצבו מוגדר קל והוא הועבר לטיפול גורמי הרפואה. במחוז דרום, נרשם אירוע שיטפון ב"נחל הלמות", שם בוצע חילוץ לכודים במסוק על ידי היחידה המיוחדת לחילוצים של כבאות והצלה לישראל, בסיוע יחידת להבה. עד כה שלושה לכודים חולצו מהזירה ומצבם נבדק במקום.

היום (ראשון) יהיה קר מהרגיל לעונה, וגשם יוסיף לרדת מדי פעם מצפון הארץ ועד צפון הנגב. בבוקר ייתכנו סופות רעמים בודדות. בנחלי המזרח עדיין קיים חשש משיטפונות, וינשבו רוחות ערות. משעות הצוהריים הגשמים ייחלשו ויתמעטו בהדרגה. במהלך הלילה הגשמים יתחזקו שוב.

מחר (שני) צפוי לרדת גשם לפרקים בצפון הארץ ובמרכזה, כשהוא מלווה בסופות רעמים יחידות. בצפון הנגב צפוי גשם מקומי. ינשבו רוחות מערביות חזקות. קיים חשש להצפות בעיקר בשפלה ובהרי המרכז. בנחלי המזרח קיים חשש לשיטפונות. בחרמון ירד שלג.

ביום שלישי יהיה מעונן חלקית. בצפון הארץ ובמרכזה עדיין ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, ותחול ירידה קלה בטמפרטורות.

ביום רביעי, ערב השנה האזרחית החדשה, יהיה מעונן חלקית, ובצפון הארץ ירד גשם מקומי. לאורך מישור החוף ינשבו רוחות ערות. במרכז הארץ ובדרומה תחול עלייה קלה בטמפרטורות.

התחזית לפי יישובים: קריית שמונה 15-10; צפת 10-7; טבריה 15-10; חיפה 15-14; תל אביב 18-16; ירושלים 11-9; באר שבע 16-11; אילת 21-14.