תחזית מזג האוויר: עומסי חום כבדים עד קיצוניים בכל הארץ

תחזית מזג האוויר: היום (שישי) יעשה חם מהרגיל לעונה עד שרבי. בימים הקרובים ישררו עומסי חום כבדים עד קיצוניים בכל אזורי הארץ.

• היום, שישי, בהרים ובפנים הארץ תחול עליה בטמפרטורות ויעשה שם חם מהרגיל עד שרבי. במישור החוף יהיה הביל. ברוב אזורי הארץ ישררו עומסי חום כבדים עד קיצוניים. באזורים המזרחיים צפויות טמפרטורות קיצוניות.

• מחר, ביום שבת, יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי בהרים ובפנים הארץ, והביל במישור החוף. ישררו עומסי חום כבדים עד קיצוניים בכל אזורי הארץ. באזורים המזרחיים צפויות טמפרטורות קיצוניות.

• מחרתיים, ביום ראשון, יהיה דומה ויוסיפו לשרור עומסי חום כבדים עד קיצוניים בכל אזורי הארץ. באזורים המזרחיים צפויות טמפרטורות קיצוניות. אחר הצהריים ייתכן גשם מקומי במזרח הארץ ובדרומה.

תחזית מזג האוויר לפי יישובים: קרית שמונה: 24-38; טבריה: 27-41; חיפה: 25-30; תל אביב: 27-29; ירושלים: 20-37; באר שבע: 23-34; אילת: 28-42