תחזית מזג האוויר: חם מהרגיל עד שרבי ברוב הארץ

תחזית מזג האוויר: היום (שישי) תחול התחממות וייעשה חם מהרגיל עד שרבי ברוב הארץ. מזג האוויר החם ילווה אותנו לאורך הימים הקרובים. בנוסף, רוחות עזות ינשבו באזורים שונים בארץ.

• היום, שישי, יהיה בהיר בדרך כלל. בשעות הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות ערות בהרי הצפון והמרכז. תחול עלייה בטמפרטורות וייעשה חם מהרגיל עד שרבי ברוב אזורי הארץ. אחר הצהריים ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף.

• מחר, יום שבת, יהיה בהיר עד מעונן חלקית. תחול התקררות קלה במישור החוף, אך יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי ברוב אזורי הארץ. אחה"צ ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף.

• ביום ראשון יהיה מעונן חלקית עד מעונן. יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי ברוב אזורי הארץ.

• ביום שני יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי ברוב האזורים. משעות אחה"צ ייתכן גשם מקומי קל.

תחזית מזג האוויר לפי יישובים: קרית שמונה: 21-31; טבריה: 21-33; חיפה: 21-31; תל אביב: 18-29; ירושלים: 18-28; באר שבע: 16-33; אילת: 25-35