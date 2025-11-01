תחזית מזג האוויר: חם מהרגיל עד שרבי ברוב הארץ
יהיה בהיר עד מעונן חלקית • תורגש הקלת מה בעומס החום אך עדיין יהיה חם מאוד • אחה"צ רוחות ערות ינשבו במישור החוף
תחזית מזג האוויר: היום (שבת) יהיה בהיר עד מעונן חלקית. תורגש הקלת מה בעומס החום אך עדיין יהיה חם מהרגיל עד שרבי ברוב הארץ.
• היום, שבת, יהיה בהיר עד מעונן חלקית. תחול ירידה קלה בטמפרטורות במישור החוף אך יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי ברוב אזורי הארץ. אחה"צ ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף.
• מחר, יום ראשון, יהיה מעונן חלקית עד מעונן. עדיין חם מהרגיל עד שרבי ברוב אזורי הארץ.
• ביום שני יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי ברוב האזורים. משעות אחה"צ ייתכן גשם מקומי קל.
תחזית מזג האוויר לפי יישובים: קרית שמונה: 21-31; טבריה: 20-33; חיפה: 21-29; תל אביב: 20-28; ירושלים: 18-29; באר שבע: 20-32; אילת: 24-34
