תחזית מזג האוויר: חם מהרגיל עד שרבי ברוב הארץ

יהיה בהיר עד מעונן חלקית • תורגש הקלת מה בעומס החום אך עדיין יהיה חם מאוד • אחה"צ רוחות ערות ינשבו במישור החוף

חוף הים בתל אביב, קיץ, חם
חוף הים בתל אביב, קיץ, חם

תחזית מזג האוויר: היום (שבת)  יהיה בהיר עד מעונן חלקית. תורגש הקלת מה בעומס החום אך עדיין יהיה חם מהרגיל עד שרבי ברוב הארץ. 

• היום, שבת, יהיה בהיר עד מעונן חלקית. תחול ירידה קלה בטמפרטורות במישור החוף אך יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי ברוב אזורי הארץ. אחה"צ ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף.

• מחר, יום ראשון, יהיה מעונן חלקית עד מעונן. עדיין חם מהרגיל עד שרבי ברוב אזורי הארץ.

• ביום שני יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי ברוב האזורים. משעות אחה"צ ייתכן גשם מקומי קל.

תחזית מזג האוויר לפי יישובים: קרית שמונה: 21-31; טבריה: 20-33; חיפה: 21-29; תל אביב: 20-28; ירושלים: 18-29; באר שבע: 20-32; אילת: 24-34

