תחזית מזג האוויר: חם מהרגיל עד שרבי ברוב הארץ

• היום, שבת, יהיה בהיר עד מעונן חלקית. תחול ירידה קלה בטמפרטורות במישור החוף אך יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי ברוב אזורי הארץ. אחה"צ ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף.

• מחר, יום ראשון, יהיה מעונן חלקית עד מעונן. עדיין חם מהרגיל עד שרבי ברוב אזורי הארץ.

• ביום שני יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי ברוב האזורים. משעות אחה"צ ייתכן גשם מקומי קל.

תחזית מזג האוויר לפי יישובים: קרית שמונה: 21-31; טבריה: 20-33; חיפה: 21-29; תל אביב: 20-28; ירושלים: 18-29; באר שבע: 20-32; אילת: 24-34