תחזית מזג האוויר: היום (שני) תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אך הן עדיין תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. יהיה מעונן בעננות בגובה רב.

היום יהיה מעונן בעננות בגובה רב, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אך הן עדיין תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה.

מחר, שלישי, הטמפרטורות יוסיפו להיות גבוהות מהרגיל לעונה, ויהיה מעונן חלקית עד בהיר.

ביום רביעי תחול ירידה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ ויהיה מעונן חלקית. בצפון הארץ ירד גשם מקומי וייתכנו סופות רעמים בודדות.

התחזית לפי יישובים: קריית שמונה 13-24; טבריה 13-25; חיפה 15-20; תל אביב 14-21; ירושלים 11-21; באר שבע 10-25; אילת 21-25.