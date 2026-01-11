סערה בדרך: גשם, סופות רעמים, שלג בחרמון ואזהרת שיטפונות

אחרי הפוגה קצרה - החורף שוב חוזר ובגדול. ביום שני הרוחות יתחזקו, ובצפון יירד גשם מקומי. משעות הערב תורגש התקררות וייעשה סוער ברחבי הארץ, והגשמים יתפשטו בהדרגה עד לצפון הנגב, מלווים במשבי רוח חזקים. בחרמון יחל לרדת שלג כבד.

מחר (שני) יהיה מעונן חלקית עם ירידה בטמפרטורות. אחר הצהריים יחל לרדת גשם לפרקים מלווה בסופות רעמים בעיקר בצפון שיתפשט בערב ובמהלך הלילה למרכז הארץ. ינשבו רוחות חזקות במיוחד. בחרמון ירד שלג. בלילה קיים צפי לשיטפונות במדבר יהודה וים המלח.

מחר, שלישי, יהיה סוער וקר במיוחד. ממטרים לפרקים מלווים בסופות רעמים צפויים לרדת מהצפון עד לצפון הנגב מלווים ברוחות חזקות מאוד. בחרמון ובצפון הרמה ירד שלג. קיים צפי לשיטפונות במדבר יהודה וים המלח. בדרום הארץ יש צפי לאובך, ואף ייתכנו סופות חול מקומיות. משעות הצהרים הגשמים יחלשו במרכז הארץ.

ביום רביעי יהיה מעונן עד מעונן חלקית. עדיין ייתכנו גשמים מקומיים, ברובם קלים, בעיקר בצפון הארץ ובמרכזה. הרוחות ייחלשו, ותחול עלייה בטמפרטורות.

התחזית לפי יישובים: קריית שמונה 10-15; טבריה 11-17; חיפה 10-17; תל אביב 11-17; ירושלים 7-12; באר שבע 7-16; אילת 12-22.