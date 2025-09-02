תחזית מזג האוויר: ללא שינוי ניכר - לקראת התחממות
יהיה מעונן חלקית עד בהיר, ללא שינוי של ממש בטמפרטורות • בהמשך השבוע - תחול עלייה הדרגתית במידות החום • התשקיף המלא
מזג האוויר היום (שלישי) יהיה מעונן חלקית עד בהיר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. בהמשך השבוע - תחול עלייה הדרגתית במידות החום.
• היום, שלישי, יהיה מעונן חלקית עד בהיר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
• מחר, יום רביעי - ללא שינוי ניכר במזג האוויר.
• ביום חמישי יהיה מעונן חלקית עד בהיר ותחול עליה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
• ביום שישי יהיה בהיר לרוב ותחול עלייה קלה נוספת במידות החום בהרים ובפנים הארץ.
תחזית מזג האוויר לפי יישובים: קרית שמונה: 22-33; טבריה: 25-35; חיפה: 25-29; תל אביב: 28-32; ירושלים: 20-30; באר שבע: 23-32; אילת: 25-39
