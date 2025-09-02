תחזית מזג האוויר: ללא שינוי ניכר - לקראת התחממות

יהיה מעונן חלקית עד בהיר, ללא שינוי של ממש בטמפרטורות • בהמשך השבוע - תחול עלייה הדרגתית במידות החום • התשקיף המלא

