קיץ לפני החורף: הטמפרטורות מזנקות - מתי יגיע השרב הכבד?

למרות שבימים האחרונים התרגלנו למזג האוויר הקריר, שינוי ניכר צפוי בטמפרטורות כבר מהיממה הקרובה. היום (שלישי) יהיה חם מהרגיל לעונה, רוחות ערות ינשבו בצפון ובהרי המרכז. בהמשך יוסיף להיות חם.

היום יהיה בהיר בדרך כלל, הטמפרטורות יעלו ויעשו גבוהות מהרגיל לעונה. בשעות הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות חזקות בצפון הארץ ובהרי המרכז. רוחות מזרחיות ערות יוסיפו לנשב במהלך היום בהרי הצפון. ייתכן אובך בעיקר בהרים ובמזרח. הלילה: בהיר עד מעונן חלקית. ינשבו רוחות מזרחיות חזקות בצפון הארץ ובהרי המרכז.

מחר יוסיף להיות בהיר בדרך כלל. תחול עלייה קלה נוספת של הטמפרטורות. ייעשה חם מהרגיל עד שרבי ברוב אזורי הארץ. בשעות הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות חזקות בצפון הארץ ובהרי המרכז. רוחות מזרחיות ערות יוסיפו לנשב במהלך היום בהרי הצפון. ייתכן אובך.

בחמישי צפוי להיות חם מהרגיל עד שרבי בכל אזורי הארץ. בהרי הצפון ינשבו רוחות מזרחיות ערות. עדיין ייתכן אובך.

בשישי תורגש התחממות קלה נוספת. חם מהרגיל עד שרבי בכל אזורי הארץ. בבוקר ינשבו רוחות מזרחיות ערות בהרי הצפון והמרכז. עדיין ייתכן אובך.