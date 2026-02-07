תחזית מזג האוויר: היום (שבת) יהיה חם מעט מהרגיל לעונה, וייתכן גשם מקומי בצפון הארץ. בנוסף, ייתכן אובך. בימים הקרובים יוסיף להתחמם, ויהיה חם מהרגיל עד שרבי ברחבי הארץ.

היום, שבת, יהיה מעונן חלקית בעננות בגובה בינוני ורב. גשם מקומי ייתכן בצפון הארץ. הטמפרטורות יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. רוחות ערות ינשבו, בעיקר בהרים ובדרום. ייתכן אובך.

מחר, ראשון, יהיה מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה רב. תחול עלייה בטמפרטורות, וייעשה חם מהרגיל לעונה במרבית האזורים. ינשבו רוחות ערות, בעיקר בהרים ובדרום. עדיין ייתכן אובך.

ביום שני יהיה מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה בינוני ורב. תחול התקררות, אך הן עדיין יהיה חם מהרגיל לעונה במרבית האזורים.

ביום שלישי, יהיה מעונן חלקית בעננות בגובה רב. תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות, וייעשה חם מהרגיל עד שרבי בכל אזורי הארץ. בדרום הארץ ינשבו רוחות ערות וצפוי להיות שם אביך.

תחזית מזג האוויר לפי יישובים: קריית שמונה: 13-21; טבריה: 12-24; חיפה: 16-21; תל אביב: 15-23; ירושלים: 10-20; באר שבע: 10-26; אילת: 19-26