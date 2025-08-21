תחזית מזג האוויר: ללא שינוי ניכר, טמפרטורות רגילות לעונה

מומלצים -

• היום, חמישי, מזג האוויר יישאר ללא שינוי ניכר, הטמפרטורות תשארנה רגילות לעונה ויהיה בהיר עד מעונן חלקית. עומסי חום ישררו במרבית אזורי הארץ.

• מחר, שישי, מזג האוויר יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול עליה קלה בטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומסי החום בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

• ביום שבת תחול עליה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ ויעשה שם מעט חם מהרגיל בעונה. תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום ברוב אזורי הארץ.

• ביום ראשון מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית עד בהיר. יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ישררו עומסי חום כבדים ברוב אזורי הארץ.

תחזית מזג האוויר לפי יישובים: קרית שמונה: 21-34; טבריה: 24-37; חיפה: 25-30; תל אביב: 27-30; ירושלים: 19-31; באר שבע: 23-34; אילת: 28-40