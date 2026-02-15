אחרי שבסוף השבוע שרר אובך כבד במרכז הארץ ובדרומה, היום (ראשון) צפוי להיות בהיר, עם עלייה ניכרת בטמפרטורות שתימשך גם מחר ואף תוביל למזג אוויר שרבי. החל ממחר ינשבו רוחות מזרחיות חזקות שעשויות לגרום לאובך נוסף.

היום (ראשון) מזג האוויר יהיה בהיר לרוב. הטמפרטורות יעלו במידה ניכרת וייעשה חם מהרגיל לעונה.

מחר (שני) יהיה בהיר עד מעונן חלקית וייתכן אובך. בצפון הארץ ינשבו רוחות מזרחיות חזקות. תחול עלייה ניכרת נוספת בטמפרטורות, וייעשה חם מהרגיל עד שרבי.

ביום שלישי יהיה מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה בינוני ורב. תחול ירידה משמעותית בטמפרטורות. ייתכן גשם קל.

ביום רביעי יהיה בהיר בבוקר ובמהלך היום ייעשה מעונן חלקית. בצפון הארץ יחל לרדת גשם מקומי. הרוחות יתחזקו. בנגב ייתכן אובך.

התחזית לפי יישובים: קריית שמונה 23-11; טבריה 22-11; חיפה 23-13; תל אביב 22-11; ירושלים 22-8; באר שבע 26-8; אילת 28-14.