התחזית: מעונן חלקית עד בהיר, תחול התקררות קלה
תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ • בהמשך השבוע - יתקרר ויתחמם מעט לסירוגין
i24NEWS
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תחזית מזג האוויר: היום (שני), יהיה מעונן חלקית בבוקר ויעשה בהיר. תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בהמשך השבוע - יתקרר ויתחמם מעט לסירוגין.
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מחר, יום שלישי, יהיה מעונן חלקית בבוקר ויעשה בהיר. ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
ביום רביעי יהיה מעונן חלקית בבוקר ויעשה בהיר. תחול התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
ביום חמישי יהיה שוב מעונן חלקית בבוקר ויעשה בהיר. תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
התחזית לפי יישובים: קריית שמונה 20-33; טבריה 21-32; חיפה 22-27; תל אביב 25-28; ירושלים 17-27; באר שבע 21-31; אילת 26-37.
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