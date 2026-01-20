אחרי הקור: עלייה בטמפרטורות; גשם קל בסופ"ש | התחזית
הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה החל משעות הצהריים והן יהיו רגילות לעונה • החל ממחר בצהריים יחל גשם קל לפרקים בצפון, שיתפשט בהדרגה למרכז • התשקיף המלא
אחרי הירידה בטמפרטורות שחווינו בתחילת השבוע, היום (רביעי) הטמפרטורות יחלו לעלות בהדרגה, והן יתייצבו בסוף השבוע ויהיו רגילות לעונה. החל ממחר בצהריים ייתכן גשם מקומי בצפון הארץ שיתפשט בהדרגה למרכז.
היום יהיה מעונן בעננות בינונית וגבוהה. בצפון הארץ ובהרים ינשבו רוחות מזרחיות חזקות במיוחד. בבוקר יוסיף להיות קר מהרגיל.
מחר תחול עלייה טמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה, ויהיה מעונן בעננות בינונית וגבוהה. יוסיפו לנשב רוחות מזרחיות חזקות במיוחד בעיקר בצפון הארץ. החל משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ.
ביום שישי יהיה מעונן חלקית עד מעונן. בצפון הארץ ובמרכזה ייתכן גשם מקומי.
התחזית לפי יישובים: קריית שמונה 13-5; טבריה 12-5; חיפה 13-8; תל אביב 16-6; ירושלים 9-3; באר שבע 13-4; אילת 20-11.