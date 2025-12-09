הגשמים שירדו ביממה האחרונה היו רק הפתיחה, מזהיר החזאי צחי פלג מהטיקטוק. החל מהלילה המערכת תעלה הילוך, עם גשמים עזים שיתפשטו ממישור החוף לפנים הארץ. שיא המערכת צפוי ביום חמישי, עם חשש ל"אירוע חריג" ו"עשרות רבות של מ"מ בזמן קצר".

"מה שחווינו מאז אתמול בערב היה רק הסיפתח של תחילתו של אירוע הגשם העוצמתי", כך מזהיר חזאי הטיקטוק הפופולרי, ד"ר מזג האוויר צחי פלג. לדבריו, מישור החוף הוא ש"קטף את הפירות" עד כה, אך החל מהלילה (שלישי) המערכת צפויה "להעלות הילוך" ולהתפשט לאזורים נוספים בארץ.

הלילה ומחר: התחזקות משמעותית והתרחבות הגשמים

"השקע בקרקע צפוי לזוז מזרחה", מסביר פלג, "זאת אומרת שתחום ההשפעה הציקלונית של השקע יורגש גם במקומות נוספים". לדבריו, "בשעות הערב-לילה נתחיל לראות העלאת הילוך של המערכת, וגשמים חזקים בליווי סופות רעמים וברד יחלו לרדת לאורך מישור החוף והשפלה. כבר מהלילה הקרוב, קיימת סכנת הצפות חמורה בערי החוף והשפלה, ויהיו מקומות שיראו גשם רב בזמן קצר".

מחר צפוי יום גשום, סוער וקר, בעיקר במערב הארץ. "ככל שיתקדם היום, הגשמים יכנסו הרבה יותר פנימה, כולל באזור הדרום, בליווי ברקים, רעמים וברד", אומר פלג. בשלב זה, מתחדדת אזהרת השיטפונות: "קיימת סכנת שיטפונות באופן די נרחב - בנחלי מדבר יהודה, ים המלח, הערבה ואפילו במרכז-דרום הנגב יש אפשרות לשיטפונות בזק".

יום חמישי: שיא המערכת וחשש מ"אירוע חריג"

שיאה של המערכת צפוי להגיע ביום חמישי. "כבר מהבוקר צפויה התחזקות משמעותית בגשמים, וזהו יום של הצפות בערי החוף והשפלה, שיכולות להיות נרחבות וקשות", מזהיר פלג. הוא מוסיף כי "מקומות רבים יכולים לקבל עשרות רבות של מ"מ בזמן קצר, ואולי אפילו כמויות תלת-ספרתיות, במיוחד במרכז ובשרון".

פרק הזמן שבין חמישי בערב לשישי בבוקר צפוי להיות הקיצוני ביותר. "המודלים ממקדים בשלב זה רכבות גשם עוצמתיות בין אזור המרכז לעוטף עזה, ויש סיכוי לאירוע חריג במרחב הזה", הוא מתריע, וקורא לציבור לבדוק מרזבים ותעלות ניקוז.

סוף השבוע: רגיעה הדרגתית

ביום שישי הגשמים יימשכו, אך צפויים להתמעט ולהיחלש במהלך שעות הבוקר. בשבת עדיין ייתכנו גשמים קלים, בעיקר באזור החוף, והם צפויים להיפסק לחלוטין עד מוצאי שבת.

הכותב הוא ד"ר מזג האוויר - צחי פלג בטיקטוק