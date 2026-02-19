מזג האוויר: ירידה קלה בטמפרטורות אבח בסופ"ש חם ואביך
בשעות הבוקר עדיין ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון הארץ ובמרכזה • תחול ירידה קלה בטמפרטורות - שיעלו לקראת סוף השבוע • התשקיף המלא
תחזית מזג האוויר: היום (חמישי) יהיה מעונן חלקית. בשעות הבוקר עדיין ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון הארץ ובמרכזה. בנוסף, תחול ירידה קלה בטמפרטורות.
יום חמישי: מעונן חלקית. בשעות הבוקר עדיין ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון הארץ ובמרכזה. תחול ירידה קלה בטמפרטורות.
מחר (שישי): בהיר עם עליה ניכרת בטמפרטורות והן תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. בשעות הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות ערות בהרי הצפון ובהרי המרכז.
שבת: בהיר עד מעונן חלקית. הטמפרטורות עדיין יהיו גבוהות מהרגיל לעונה. בשעות הבוקר בהרי הצפון הארץ עדיין ינשבו רוחות מזרחיות חזקות. ייתכן אובך בעיקר במזרח הארץ. משעות אחר הצהריים יתכן טפטוף.
התחזית לפי יישובים: קריית שמונה 11-19; טבריה 10-20; חיפה 13-19; תל אביב 12-19; ירושלים 6-16; באר שבע 10-19; אילת 14-23.