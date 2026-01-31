עלייה בטמפרטורות וחם מהרגיל - ומתי הגשם ישוב? | התחזית

תחזית מזג האוויר: היום (שבת) תחול התחממות קלה והטמפרטורות יהיו גבוהות מהרגיל לעונה. במהלך השבוע צפויה התקררות ניכרת - וגם הגשם יחזור.

היום, שבת, יהיה בהיר עד מעונן חלקית. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן יהיו גבוהות מהרגיל לעונה.

מחר, יום ראשון, יהיה בהיר עד מעונן חלקית עם עלייה נוספת בטמפרטורות. יעשה חם מהרגיל לעונה.

ביום שני יהיה בהיר עד מעונן חלקית. תחול התקררות ניכרת בעיקר במרכז הארץ ובדרומה, אך מידות החום עדיין יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה. ינשבו רוחות מערביות ערות ויתכן אובך. משעות הלילה יחלו לרדת גשמים מקומיים המלווים בסופות רעמים יחידות בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף.

ביום שלישי תחול ירידה נוספת בטמפרטורות. עדיין צפויים לרדת גשמים מקומיים בצפון הארץ ובמרכזה. במהלך היום הגשם ייחלש בהדרגה.

התחזית לפי יישובים: קריית שמונה 19-11; טבריה 20-13; חיפה 22-15; תל אביב 25-14; ירושלים 9-21; באר שבע 26-7; אילת 26-17