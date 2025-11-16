תחזית מזג האוויר: קר מהרגיל לעונה - אבל לקראת התחממות

תחזית מזג האוויר: היום (ראשון) יהיה מעונן חלקית עד מעונן. גשמים קלים ימשיכו לרדת מדי פעם מהצפון ועד הנגב, ויהיה קר מהרגיל לעונה. בהמשך השבוע - תחול התחממות הדרגתית והגשם ייפסק.

היום, ראשון, יהיה מעונן חלקית עד מעונן. גשמים מקומיים, ברובם קלים, צפויים להמשיך לרדת מדי פעם מצפון הארץ ועד לצפון הנגב. בשעות הצהריים הגשמים ייפסקו בהדרגה. הטמפרטורות יהיו נמוכות במעט מהרגיל לעונה.

מחר, יום שני, יהיה מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה רב. תחול עלייה במידות החום ויהיה רגיל לעונה. רוחות מזרחיות ערות ינשבו בשעות הבוקר בהרי הצפון.

ביום שלישי יהיה בהיר עד מעונן חלקית. תחול עלייה נוספת בטמפרטורות, בעיקר לאורך מישור החוף ובשפלה, וייעשה חם מהרגיל לעונה. בשעות הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות חזקות בהרי הצפון והמרכז. רוחות מזרחיות ערות יוסיפו לנשב במהלך היום, בעיקר בהרי הצפון, שם ייתכן גם אובך.

תחזית מזג האוויר לפי יישובים: קרית שמונה: 19-13; טבריה: 21-15; חיפה: 21-15; תל אביב: 22-17; ירושלים: 17-13; באר שבע: 21-14; אילת: 25-17.