התחזית: בהיר עד מעונן חלקית עם עלייה בטמפרטורות

• היום, יום שלישי, יהיה בהיר עד מעונן חלקית. תחול עלייה בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל לעונה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אחר הצהריים הרוחות הצפוניות יתחזקו לאורך החוף.

• מחר, יום רביעי, יהיה בהיר לרוב ותחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות אשר יהיו גבוהות מהרגיל לעונה. יהיה יבש מהרגיל לעונה ואחר הצהריים הרוחות הצפוניות יתחזקו לאורך החוף.

• ביום חמישי יהיה לרוב בהיר, ויהיה חם ויבש מהרגיל לעונה. אחר הצהריים הרוחות הצפוניות יתחזקו לאורך מישור החוף.

• ביום שישי יהיה בהיר עד מעונן חלקית. תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אך הן יוסיפו להיות גבוהות מהרגיל לעונה.

תחזית מזג האוויר לפי יישובים: קריית שמונה: 31-19; טבריה: 33-18; חיפה: 28-20; תל אביב: 27-20; ירושלים: 29-16; באר שבע: 33-16; אילת: 35-24