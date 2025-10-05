התחזית: מעונן חלקית עם ירידה קלה נוספת בטמפרטורות
תחזית מזג האוויר: תחול התקררות קלה • בהמשך השבוע מידת החום תמשיך לרדת בהדרגה • ברביעי צפוי גשם מקומי בצפון הארץ ובמישור החוף
מזג האוויר היום (ראשון) יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות. אחר הצוהריים ינשבו רוחות צפוניות ערות בעיקר לאורך מישור החוף ובנגב, וייתכן אובך מקומי בנגב.
• מחר, ביום שני, יהיה מעונן חלקית עד בהיר ותחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה. תורגש הקלה בעומסי החום.
• מחרתיים, ביום שלישי, יהיה מעונן חלקית ותחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות - בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
• ביום רביעי יהיה מעונן חלקית, צפוי גשם מקומי בצפון הארץ ובמישור החוף.
תחזית מזג האוויר לפי יישובים: קריית שמונה: 30-22; טבריה: 33-22; חיפה: 27-23; תל אביב: 27-24; ירושלים: 27-18; באר שבע: 30-20; אילת: 35-24
