ירידה בטמפרטורות והקלה בעומס החום | התחזית המלאה

יהיה מעונן חלקית עד בהיר • תחול התקררות והקלה בעומס החום • בהמשך השבוע - ללא שינוי ניכר • התשקיף המלא

פרות מתקררות באגם בעין פית במזג אוויר חם, ארכיון
מיכאל גלעדי/פלאש 90

מזג האוויר היום (חמישי) יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול ירידה קלה בטמפרטורות והקלה בעומס החום. 

• היום, שבת, יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול ירידה קלה בטמפרטורות.

• מחר, יום ראשון, יוסיף להיות מעונן חלקית עד בהיר. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות והן יהיו רגילות לעונה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. תורגש הקלה בעומסי החום.

• ביום שני יהיה מעונן חלקית, ללא שינוי ניכר במידות החום. 

• ביום שלישי, ללא שינוי ניכר במזג האוויר.

תחזית מזג האוויר לפי יישובים: קרית שמונה: 21-34; טבריה: 23-37; חיפה: 24-29; תל אביב: 26-29; ירושלים: 19-31; באר שבע: 23-33; אילת: 26-39

