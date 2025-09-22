תחזית מזג האוויר: חג שמח ורותח - עם הכבדה בעומס החום
חם מהרגיל עד שרבי • בבוקר בהרי הצפון ינשבו רוחות מזרחיות ערות • ומתי תחול ההתקרות - שתתלווה אפילו בגשם קל? לתחזית המלאה לראש השנה
1 דקות קריאה
מזג האוויר היום (שני) יהיה חם מהרגיל עד שרבי. בבוקר בהרי הצפון ינשבו רוחות מזרחיות ערות. תורגש הכבדה בעומס החום.
• מחר, ביום שלישי, ברוב אזורי הארץ ישררו עומסי חום כבדים.
• מחרתיים, ביום רביעי, תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן יחזרו להיות רגילות לעונה. תורגש הקלה בעומסי החום. יתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון הארץ ובמרכזה.
תחזית מזג האוויר לפי יישובים: קריית שמונה: 20-33; טבריה: 24-37; חיפה: 23-30; תל אביב: 25-31; ירושלים: 21-33; באר שבע: 22-36; אילת: 26-37
