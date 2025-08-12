תחזית מזג האוויר: שרבי, עומסי חום קיצוניים וסיכוי לגשם?
מזג האוויר יהיה שרבי בהרים ובפנים הארץ והביל במישור החוף • הרים ובפנים הארץ ימדדו טמפרטורות קיצוניות • ואחר הצהריים - הפתעה: ייתכן ויירד גשם מקומי, בעיקר בדרום הארץ • לתחזית המלאה
מזג האוויר היום (שלישי) יהיה שרבי בהרים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. עומסי חום קיצוניים ישררו בכל אזורי הארץ. בהרים ובפנים הארץ ימדדו טמפרטורות קיצוניות. אחר הצריים ייתכן גשם מקומי ואובך בעיקר בדרום הארץ.
• היום, יום שלישי, יהיה שרבי, עם עומסי חום קיצוניים - וסיכוי לגשם מקומי בדרום.
• מחר, ביום רביעי, יוסיף להיות שרבי וקיצוני - עם חשש לשיטפונות בדרום.
• מחרתיים, ביום חמישי, עדיין ישרור שרב בהרים ובפנים הארץ ויהיה הביל במישור החוף.
תחזית מזג האוויר לפי יישובים: קרית שמונה: 26-39; טבריה: 29-43; חיפה: 26-31; תל אביב: 29-32; ירושלים: 29-39; באר שבע: 27-41; אילת: 34-45