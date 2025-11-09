תחזית מזג האוויר: בהיר עד מעונן חלקית, עם התחממות קלה

תחזית מזג האוויר: היום (ראשון) יהיה בהיר עד מעונן חלקית, ותחול עלייה קלה בטמפרטורות. ייעשה חם מהרגיל עד שרבי בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אחר הצהריים ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף.

מחר, שני, יהיה מעונן חלקית עד בהיר, ויוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

ביום שלישי יהיה מעונן חלקית. תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך הן עדיין תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה.

ביום רביעי יהיה מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה רב, עם ירידה קלה נוספת בטמפרטורות.

תחזית מזג האוויר לפי יישובים: קריית שמונה: 32-18; טבריה: 34-18; חיפה: 26-19; תל אביב: 27-18; ירושלים: 29-17; באר שבע: 29-14; אילת: 32-20