51 מעלות בצל: תחבורה, חשמל ובריאות - גל החום מכה בכל הארץ

גל החום בישראל שובר שיאים ומשפיע על כל פרמטר: בחופי הים של אילת נרשמו היום (רביעי) 51.1 מעלות. כמו כן; עיכובים בזמני הרכבות, צריכת החשמל מרקיעה שחקים ומהמצב מביא לסיכונים בריאותיים.

תחבורה

רכבת ישראל עדכנה כי בשל החום הכבד השורר ברחבי הארץ, הוטלו הגבלות מהירות (80 קמ"ש) במספר מוקדים ברשת המסילות הארצית, וזאת עקב תופעה מוכרת של התרחבות פסי המתכת במעלות חום גבוהות. בשל כך נגרמים עיכובים בלוח זמני הרכבות. מטעם רכבת ישראל נמסר כי "מדובר על נוהל עבודה רכבתי שגרתי, המופעל לעיתים בימים חמים במיוחד. עובדי אגף מסילה וסביבה בחטיבת התשתיות של רכבת ישראל מנטרים באופן שוטף את המסילות ומוודאים תקינותן כל העת".

צריכת חשמל

על פי נתוני נגה ,מנהלת משק החשמל בישראל נשבר היום שיא כל הזמנים בצריכת החשמל בישראל, בפעם הרביעית ברציפות, כאשר הצריכה עמדה על 17,287 מגהוואט בשעה 15:15 מדובר בשיא חדש, החוצה לראשונה את רף ה־17,000 מגהוואט, וממשיך רצף היסטורי של שבירת שיאי צריכה בארבעת הימים האחרונים:

10.08.25 – 15,806 מגהוואט

11.08.25 – 15,970 מגהוואט

12.08.25 – 16,970 מגהוואט

13.08.25 – 17,287 מגהוואט

בזמן שיא הצריכה, סך הייצור מאנרגיות מתחדשות עמד על 4,211 מגהוואט, המהווים תרומה משמעותית ליכולת המשק לעמוד בביקושים הגבוהים. בנגה ציינו כי העלייה החריגה בצריכת החשמל נובעת מהגל החום הקיצוני וממגמת הגידול המתמשך בביקוש לחשמל בכלל המגזרים הביתי, המסחרי .

שר האנרגיה והתשתיות אלי כהן מסר: "היום בפעם הראשונה בהיסטוריה צריכת החשמל בישראל חצתה את ה-17 ג׳יגה. ביקוש השיא לחשמל נוצר כתוצאה מגל החום הכבד, ומשק החשמל היה ערוך לתת את כל המענה".

מנכ"ל נגה, שיקי פישר הוסיף: "גלי חום קיצוניים כמו זה שאנחנו חווים כעת כבר אינם אירוע חריג, אלא מציאות שתחזור גם בשנים הבאות. בנגה אנחנו נערכים מראש , הן לגלי חום והן לגלי קור. יחד עם תיאום מלא מול יצרני החשמל, ניהול חכם של המערכת ויתירות שמבטיחה אספקה רציפה, המטרה שלנו היא שבכל תרחיש, גם בתנאי מזג אוויר קיצוניים וארוכים, הציבור בישראל יקבל חשמל באופן תקין וללא הפסקות".

בריאות

במד"א דיווחו כי גבר כבן 70 נפגע קשה עם סימני מכת חום, איבד את הכרתו ברחוב רבי עקיבא בלוד. הוא פונה לבית החולים אסף הרופא-שמיר. חובש רפואת חירום במד"א ידידיה גורדון סיפר: "נקראנו לגינה ציבורית בעיר לוד שם הבחנו בגבר כבן 70 כשהוא מחוסר הכרה ועם סימני מכת חום. הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים שכלל קירור ומתן תרופות ופינינו אותו לבית החולים כשמצבו קשה ולא יציב".