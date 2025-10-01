התחזית לכיפור: התקררות נוספת, ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל

תחזית מזג האוויר: היום (רביעי) יהיה מעונן חלקית עד נאה. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות והן תהינה נמוכות במעט מהרגיל לעונה - בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף.

• מחר, חמישי, יהיה מעונן חלקית עד בהיר והטמפרטורות יעלו במקצת.

• מחרתיים, שישי, יהיה בהיר לרוב. תחול עליה ניכרת בטמפרטורות ויעשה חם ויבש מהרגיל עד שרבי. אחה"צ הרוחות הצפוניות יתחזקו לאורך מישור החוף.

• בשבת יהיה בהיר עד מעונן חלקית. במישור החוף, בשפלה ובצפון הנגב צפויה ירידה קלה בטמפרטורות ועלייה בלחות - אך עדיין יהיה חם מהרגיל עד שרבי בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אחר הצהריים הרוחות הצפוניות יתחזקו לאורך מישור החוף.

תחזית מזג האוויר לפי יישובים: קריית שמונה: 19-29; טבריה: 21-31; חיפה: 22-27; תל אביב: 25-27; ירושלים: 17-26; באר שבע: 21-29; אילת: 23-34