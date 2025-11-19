תחזית מזג האוויר: הטמפרטורות ממשיכות לעלות - שרב ואובך

תחזית מזג האוויר: היום (רביעי), יהיה בהיר בדרך כלל. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, וייעשה חם מהרגיל עד שרבי ברוב אזורי הארץ. בהמשך השבוע יוסיף להיות חם מאוד, וייתכן גם אובך.

• היום, רביעי, יהיה בהיר בדרך כלל. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, וייעשה חם מהרגיל עד שרבי ברוב אזורי הארץ. רוחות מזרחיות חזקות ינשבו בשעות הבוקר בצפון ובהרי המרכז. רוחות מזרחיות ערות יוסיפו לנשב במהלך היום בהרי הצפון. ייתכן אובך.

• מחר, יום חמישי, יהיה לרוב בהיר. תחול התחממות נוספת בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ויוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי ברוב אזורי הארץ. בהרי הצפון ינשבו רוחות מזרחיות ערות. עדיין ייתכן אובך.

• ביום שישי יהיה בהיר עם התחממות קלה נוספת. יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי בכל אזורי הארץ. בבוקר ינשבו רוחות מזרחיות ערות בהרי הצפון והמרכז. עדיין ייתכן אובך.

• ביום שבת תחול ירידה קלה בטמפרטורות אך יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי בכל אזורי הארץ. בבוקר ינשבו רוחות מזרחיות ערות בהרי הצפון והמרכז. ייתכן אובך.

תחזית מזג האוויר לפי יישובים: קרית שמונה: 17-28; טבריה: 18-28; חיפה: 19-28; תל אביב: 18-31; ירושלים: 15-24; באר שבע: 18-28; אילת: 22-31