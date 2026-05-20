תחזית מזג האוויר: היום (רביעי) יהיה מעונן חלקית עם ירידה קלה בטמפרטורות. צפוי טפטוף עד גשם מקומי קל בעיקר בצפון הארץ. ינשבו רוחות ערות ברוב אזורי הארץ.

מחר, חמישי, ערב שבועות, יהיה מעונן חלקית עם ירידה נוספת בטמפרטורות והן יהיו נמוכות באופן ניכר מהרגיל לעונה. בצפון הארץ ובמרכזה צפוי טפטוף עד גשם מקומי קל.

ביום שישי, חג שבועות, יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול עליה בטמפרטורות אך הן עדיין יהיו נמוכות מהרגיל בעונה.

ביום שבת תחול עליה קלה נוספת בטמפרטורות, ויהיה מעונן חלקית עד בהיר.

התחזית לפי יישובים: קריית שמונה 16-26; טבריה 18-26; חיפה 18-23; תל אביב 20-24; ירושלים 13-23; באר שבע 18-28; אילת 25-38.