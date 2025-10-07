תחזית מזג האוויר לחג סוכות: מעונן - וללא שינוי ניכר

אם חשבתם לצאת לטיול - נראה שמזג האוויר יהיה נוח יחסית • מחר - התחממות, לצד גשם מקומי שיתחיל בצפון ויתפשט אל עבר מישור החוף • ומה בהמשך השבוע? לתחזית המלאה

מטיילים ישראלים בנחל המג'רסה, ארכיוןמיכאל גלעדי/פלאש 90

מזג האוויר היום (שני) יהיה מעונן חלקית וללא שינוי ניכר בטמפרטורות.

• מחר, ביום רביעי, חול עלייה קלה בטמפרטורות. לקראת ערב צפוי גשם מקומי בצפון הארץ ובמהלך הלילה הגשם יתפשט גם לאורך מישור החוף.

• מחרתיים, ביום חמישי, יהיה מעונן חלקית עד מעונן עם ירידה בטמפרטורות. גשם מקומי צפוי לרדת בצפון הארץ ובמרכזה.

תחזית מזג האוויר לפי יישובים: קריית שמונה: 16-27; טבריה: 21-30; חיפה: 27-23; תל אביב: 23-27; ירושלים: 27-18; באר שבע: 21-32; אילת: 24-33

