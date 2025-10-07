תחזית מזג האוויר לחג סוכות: מעונן - וללא שינוי ניכר

אם חשבתם לצאת לטיול - נראה שמזג האוויר יהיה נוח יחסית • מחר - התחממות, לצד גשם מקומי שיתחיל בצפון ויתפשט אל עבר מישור החוף • ומה בהמשך השבוע? לתחזית המלאה

i24NEWS 1 דקות קריאה 1 דקות קריאה