שעון חורף - הפעם בצדק: הטמפרטורות צונחות | התחזית

תחזית מזג האוויר - החורף כאן: יהיה מעונן חלקית ותחול ירידה ניכרת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך עדיין הן תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה.

מחר, יום רביעי, יהיה מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה רב. והטמפרטורות יוסיפו לרדת במידה קלה.

ביום חמישי יהיה מעונן חלקית עד מעונן. ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. משעות הצוהריים ייתכן גשם מקומי בעיקר בדרום הארץ ובמזרחה. משעות הלילה הגשמים יתחזקו בעיקר לאורך מישור החוף.

ביום שישי יהיה מעונן חלקית עד מעונן עם ירידה בטמפרטורות. צפויים ממטרים לפרקים בעיקר בצפון ובמישור החוף, מלווים בסופות רעמים יחידות. ייתכן גשם מקומי בצפון הנגב. קיים חשש להצפות מקומיות במישור החוף.

תחזית מזג האוויר לפי יישובים: קריית שמונה: 29-21; טבריה: 30-19; חיפה: 24-19; תל אביב: 25-20; ירושלים: 25-17; באר שבע: 27-16; אילת: 33-24