מזג האוויר: טמפרטורות נמוכות לעונה וסיכוי לגשם קל

היום, שני, מעונן חלקית. הטמפרטורות יהיו מעט נמוכות מהרגיל בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בבוקר ייתכן גשם מקומי קל במישור החוף ובצפון הארץ.

מחר, שלישי, מעונן חלקית. הטמפרטורות יהיו מעט נמוכות מהרגיל בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל במישור החוף ובצפון הארץ.

מחרתיים, רביעי, מעונן חלקית עד בהיר. ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.

תחזית מזג האוויר לפי יישובים: קרית שמונה: 20-33; טבריה: 22-33; חיפה: 23-29; תל אביב: 25-29; ירושלים: 18-28; באר שבע: 21-31; אילת: 25-36