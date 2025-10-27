תחזית מזג האוויר: בהיר, תחול עלייה בטמפרטורות
יהיה מעונן חלקית עד בהיר ותחול התחממות קלה בהרים ובפנים הארץ • בהמשך השבוע תורגש התקררות
i24NEWS
1 דקות קריאה
1 דקות קריאה
תחזית מזג האוויר: היום (שני) יהיה מעונן חלקית עד בהיר ותחול עלייה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ. בהמשך השבוע תחול התקררות קלה.
• היום, יום שני, יהיה מעונן חלקית עד בהיר עם עלייה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ.
• מחר, יום שלישי, יהיה בהיר בדרך כלל, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
• ביום רביעי יהיה מעונן חלקית עד בהיר, ותחול התקררות קלה בהרים ובפנים הארץ.
תחזית מזג האוויר לפי יישובים: קרית שמונה: 17-27; טבריה: 19-29; חיפה: 20-26; תל אביב: 21-26; ירושלים: 15-26; באר שבע: 16-28; אילת: 21-31
הכתבה הזו קיבלה 0 תגובות