תחזית מזג האוויר: בהיר, תחול עלייה בטמפרטורות

תחזית מזג האוויר: היום (שני) יהיה מעונן חלקית עד בהיר ותחול עלייה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ. בהמשך השבוע תחול התקררות קלה.

• מחר, יום שלישי, יהיה בהיר בדרך כלל, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.

• ביום רביעי יהיה מעונן חלקית עד בהיר, ותחול התקררות קלה בהרים ובפנים הארץ.

תחזית מזג האוויר לפי יישובים: קרית שמונה: 17-27; טבריה: 19-29; חיפה: 20-26; תל אביב: 21-26; ירושלים: 15-26; באר שבע: 16-28; אילת: 21-31